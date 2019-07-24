Диетолог назвала продукты, которыми нельзя завтракать

Ученые Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии, а также их европейские коллеги выяснили, что пропуск завтрака связан с высоким риском ожирения у подростков, преждевременным развитием диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

«Вечерняя Москва» узнала у диетолога Московского центра косметологии и красоты Елены Соломатиной, действительно ли отсутствие завтрака ведет к таким серьезным проблемам со здоровьем и что стоит включить в свой рацион для правильного первого приема пищи.

— Если мы завтракаем, то потом в течение дня съедаем гораздо меньше. Получается, что общая калорийность снижается. Лишний вес действительно связан с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно завтрак дает нам энергию на весь день, повышает работоспособность. Кроме того, если человек поест ближе к обеду, то может быть скачок уровня сахара в крови.

Соломатина рассказала, что стоит есть на завтрак.

— Полезны сложные углеводы: цельнозерновые крупы, каши. Также в рационе может быть белок, например омлет, сыр или творожная запеканка. Можно сочетать углеводы и белок. Это даст чувство сытости надолго, предотвратит колебания сахара в крови и не приведет к набору лишнего веса.

По словам диетолога, есть продукты, которые точно не стоит употреблять во время первого приема пищи.

— Категорически нельзя завтракать сладким чаем или кофе. Вредно есть булку и хлопья. Происходит резкий подъем глюкозы, затем выброс инсулина, очень быстро захочется есть, и опять что-то сладкое, а иначе буде падать работоспособность. Кроме того, не стоит завтракать колбасой, даже в хорошей содержатся вредные добавки. Организм недополучит питательных веществ.

Напомним, что ранее британский специалист по проблемам сна Нерину Рамлахан установил, что завтрак напрямую влияет на сон человека. Он вывел формулу идеального первого приема пищи. Сразу после пробуждения ученый советует съедать восемь орехов миндаля и два финика. Тогда крепкий ночной сон будет обеспечен.

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