Викторию Лопыреву позвали в руководство футбольного клуба
Российскую модель Викторию Лопыреву пригласили стать директором футбольного клуба. Об этом она рассказала в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Предполагалось, в частности, что посол чемпионата мира по футболу 2018 года заменит действующего руководителя ФК «Челси» Марину Грановскую. Тем не менее Лопырева выразила уверенность что не может этого сделать, так как Грановская «очень компетентный сотрудник».
Впрочем, телеведущая анонсировала, что войдет в состав руководства одного из футбольных клубов. Название ФК она не раскрыла.
— Должность тоже не могу назвать. Конечно же, не президент. В руководстве, не мячи же подавать. У них нет столько денег, чтоб я мячи подносила, — отметила Лопырева.
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