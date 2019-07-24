Эксперт назвал условие для нормализации двусторонних отношений России и Евросоюза
Член ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что санкции мешают коммуникации между Россией и Евросоюзом.
23 июля постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью «Парламентской газете» заявил, что положительные изменения в отношениях Европы и России могут произойти в том случае, когда Брюссель накопит «критическую массу политической воли» для того, чтобы пойти на компромисс с Москвой. Чижов допустил такую возможность, но отметил, что на это потребуется время.
В настоящее время отношения между РФ и ЕС далеки от нормальных: приостановлены многие совместные проекты, взаимодействие по парламентской линии.
Эксперт Кирилл Коктыш считает, что Евросоюз должен снять санкции с России, только после этого возможно развитие диалога, передает rueconomics.ru.
— Если этот режим сохранится, то нам будет тяжело развивать отношения с Евросоюзом, поэтому в двустороннем диалоге Москвы и Брюсселя данный вопрос нам никак не обойти, — отметил эксперт.
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