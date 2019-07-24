Число детей, пострадавших при пожаре в Хабаровском крае, возросло до 8

В больницу в Комсомольске-на-Амуре обратился еще один мальчик, пострадавший в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Так, число детей, получивших травмы при возгорании, возросло до восьми. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко.

Уточняется, что в медучреждение для оказания помощи 12-летнему мальчику пришли его родители. После обследования ему диагностировали поверхностные ожоги и назначали курс лечения. От госпитализации опекуны отказались.

По мнению Томченко, число потерпевших может увеличиться. Медики будут фиксировать обращения, чтобы семьи могли получить компенсационные выплаты (200 тысяч рублей при выявлении незначительных травм и 400 тысяч, если ребенок получил серьезный ущерб здоровью). Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в нем находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей. 14 человек, включая восемь детей, пострадали. Еще три девочки и один мальчик скончались в реанимации от ожогов. В связи с трагедией в крае объявлен трехдневный траур с 24 июля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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