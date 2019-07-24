Как выбрать безопасный лагерь для детского отдыха

Во время школьных каникул по все стране открывается множество разнообразных детских лагерей. Это не только важная часть развития ребенка в социальном и адаптивном планах, но и хороший вид отдыха перед предстоящей учебой. Но как не волноваться родителям, если в любой момент может произойти несчастный случай, как в детском лагере в Хабаровском крае? «Вечерняя Москва» постаралась найти ответ на вопрос, как правильно выбрать полезное и безопасное место отдыха для ребенка.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ ЛАГЕРЯ

Одним из важных факторов, на который следует обратить внимание при выборе, — это проверить, входит ли лагерь в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Если да, то можно продолжить проверять информацию, если нет, то лучше на этом остановиться и не рисковать.

Следующим шагом будет выяснение, выдано ли лагерю санитарно-эпидемиологическое заключение. Данная информация должна быть размещена на официальном сайте организации.

Также следует изучить, как долго существует и работает детский лагерь. Эти сведения тоже должны быть размещены на сайте места отдыха.

Не забудьте узнать о медицинском обслуживании. Стоит уточнить, есть ли на территории лагеря медпункт, и определить место ближайшей поликлиники, амбулатории или госпиталя.

Важно проверить и персонал лагеря, который будет работать с вашими детьми. Необходимо узнать их стаж в данной сфере, возраст и общую квалификацию сотрудников.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Своими советами по выбору безопасных детских лагерей поделилась председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

— Самым главным критерием в данном случае является проверка документов, которые администрация лагеря должна предоставить по требованию родителей на этапе принятия решения, отправлять детей на место отдыха или нет. Как раз в этот момент — до того как заплатить деньги — необходимо потребовать все листы согласования. По закону РФ каждый лагерь перед началом сезона должен пройти межведомственную комиссию, где разные инстанции и ведомства ставят свои печати — подтверждение того, что организация соответствует всем необходимым нормативам. Не грех об этом поинтересоваться, особенно в свете последних событий. Безопасность наших детей в первую очередь важна нам самим, как показывает, к сожалению, печальный опыт.

Спикер отметила, что одним из положительных критериев безопасности является контракт с государством. Если лагерь предоставляет полностью льготные или частично оплачиваемые путевки, то это верный знак того, что организация уже прошла все необходимые проверки. Даже если ваш ребенок не входит в социальную группу для получения льготного отдыха, следует уточнить, может ли быть предоставлена подобная услуга.

Надежнее всего выбрать старый лагерь с хорошей историей и проверенным штатом сотрудников Фото: Александра Казакова, "Вечерняя Москва"

— Если это старый лагерь с хорошей, богатой историей, с традициями и устоявшимся коллективом, вероятность того, что там все будет в порядке, намного больше. В то же время это не означает, что какой-то новый, частный, полностью коммерческий лагерь будет хуже. Опять-таки надо проверять все документы, которые должна предоставить администрация, — подчеркнула Ирина Волынец.

Эксперт прокомментировала ситуацию с лагерем в Хабаровском крае.

— Сгоревший лагерь, например, не прошел пожарную проверку. Соответственно, он вообще не имел права начинать работать. А местные чиновники обязаны были полностью функционирование остановить. Их задача — не только давать разрешения, но и в принудительном порядке, даже с помощью силовых методов, останавливать работу таких организаций. С дальнейшим обязыванием администрации вернуть деньги за путевки и нести ответственность за запуск лагеря без всех необходимых согласований. Даже если лагерь имеет все документы и разрешения, несчастные случаи имеют место быть. Но в ситуациях на озере Сямозеро (В 2016 году группа из 47 детей и нескольких инструкторов попала в шторм, в трагедии погибли 14 человек. — прим. ред.) и в Хабаровском крае были конкретные нарушении. Не из-за каких-то роковых обстоятельств, а потому, что работа лагеря проводилась не по установленному регламенту.

НАПОМНИМ

Трагедия в детском лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края случилась в ночь на 23 июля. По предварительным данным, в палаточном городке произошел пожар из-за возгорания одежды, которую сушили над обогревателем. В трагедии пострадали 13 человек, включая семь детей. Три девочки и один мальчик скончались от ожогов в реанимации.

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