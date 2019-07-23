Гурцкая: Организация отдыха детей в России вызывает вопросы

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила, что организация отдыха детей в стране вызывает вопросы в связи с пожаром под Хабаровском.

— В 2016 году был принят специальный закон, регулирующий особенности организации детского отдыха, в котором основной акцент сделан как раз на безопасности детей. Однако, к сожалению, как показала эта трагедия, реализация принятых норм вызывает серьезные вопросы, — сказала Гурцкая.

Она считает, что бизнесмен, который организовал лагерь «Холдоми», отыскал лазейку в законе с целью обойти некоторые проверки. По мнению Гурцкой, такая халатность и привела к трагедии.

Также председатель передала всем семьям пострадавших «слова искреннего сочувствия» и пожелала здоровья тем, кто находится в больнице, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в детском лагере «Холдоми» Хабаровского края. Известно, что в результате происшествия пострадали 13 человек — среди них было 7 детей, трое из которых погибли.

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