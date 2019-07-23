Трехдневный траур по погибшим при пожаре в лагере детям объявят 24 июля
В среду, 24 июля, в Хааровском крае будет объявлен траур по жертвам пожара в детском палаточном лагере. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.
Траур продлится три дня, передает РИА Новости.
Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе под Хабаровском произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в городе находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.
Всего в лагере было 189 детей. 13 человек, включая семь детей, пострадали. Еще три девочки погибли. В настоящий момент врачи борются за жизнь госпитализированного с ожогами мальчика, вытаскивавшего своих ровесников из пламени.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По предварительным данным, причиной возгорания палаток стал стоявший рядом обогреватель.
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