Директор детского лагеря под Хабаровском задержан по делу о пожаре

Директора детского палаточного лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова задержали по делу о пожаре, в котором погибли трое детей. Об этом он лично рассказал ТАСС в телефонном разговоре.

По словам Кузнецова, следователь задержал его как одного из подозреваемых. С материалами дела директора пока не успели ознакомить.

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе под Хабаровском произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в городе находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей. 13 человек, включая семь детей, пострадали. Еще три девочки погибли. В настоящий момент врачи борются за жизнь госпитализированного с ожогами мальчика, вытаскивавшего своих ровесников из пламени.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, причиной возгорания палаток стал стоявший рядом обогреватель.

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