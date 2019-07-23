Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до трех. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление региональных властей.
Ранее Минздрав РФ сообщал о том, что в результате возгорания погибла одна девочка. Еще 13 человек, включая семь детей, пострадали.
Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе под Хабаровском произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в городе находилось 26 палаток 20 из которых сгорели. Всего в лагере было 189 детей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По предварительным данным, причиной возгорания палаток стал стоявший рядом обогреватель.
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