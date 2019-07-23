Медведева возмутило заявление хабаровского губернатора о пожаре в детском лагере

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил недовольство позицией губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по поводу ЧП в детском палаточном лагере.

В ходе совещания с чиновниками глава региона не только призвал найти виновных в трагедии, но и заявил, что никто изначально не знал о существовании лагеря, поскольку он частный.

В свою очередь Медведев задался вопросом, кто же тогда уполномочен знать такие вещи.

— Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? — возмутился глава кабмина в ходе совещания с вице-премьерами и потребовал разобраться в ситуации и доложить. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе под Хабаровском произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в городе находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей. 13 человек, включая семь детей, пострадали. Еще три девочки и один мальчик скончались в реанимации от ожогов. В связи с трагедией в крае объявлен трехдневный траур 24 июля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, причиной возгорания палаток стал стоявший рядом обогреватель.

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