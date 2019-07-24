Власти Хабаровского края закрыли лагерь, где при пожаре погибли дети

Палаточный лагерь в Хабаровском крае, где произошел пожар, унесший жизни четырех детей, было решено закрыть. С соответствующим заявлением выступила министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Она добавила, что в настоящий момент производится организованный вывоз оставшихся на территории лагеря детей. Всего в стационарных помещениях до сих пор располагаются 191 ребенок и 33 вожатых.

— Сейчас у нас там присутствуют 11 психологов, которые помогают, в том числе в эвакуации детей, — подчеркнула Алла Кузнецова.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал также указал на необходимость подготовить распоряжение о закрытии. Этим займутся юридические службы уже в среду, 24 июля.

Помимо прочего, психологи рекомендуют как можно быстрее вывозить детей, в частности, вожатых, которые впали в шоковое состояние после произошедшего.

— Кто-то замкнулся в себе, кто-то плачет и открыто переживает горе, кто-то откровенно говорит, что не может здесь работать, — рассказала психолог. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в нем находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей. 13 человек, включая семь детей, пострадали. Еще три девочки и один мальчик скончались в реанимации от ожогов. В связи с трагедией в крае объявлен трехдневный траур с 24 июля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, причиной возгорания палаток стал стоявший рядом обогреватель.

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