Фургал потребовал найти разрешивших строительство палаточного лагеря «Холдоми»
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел совещание, посвященное происшествию в лагере «Холдоми».
— В октябре Роспотребнадзор выдал разрешение на пребывание в июле. Роспожнадзор не проверяет, это частный лагерь, поэтому что хотят, то и делают. Естественно, сейчас Роспотребнадзор, Пожнадзор скажут, что это не в их компетенции. Я хочу знать, кто-то давал разрешение на палаточный городок или нет? Когда дело доходит до ответственности, отвечать некому, — заявил Фургал.
Он потребовал от подчиненных разобраться в деталях и провел параллели с карельской трагедией на Сямозере, где утонули дети.
Фургал уточнил, что собирается вместе с ответственными лицами пойти на встречу с пострадавшими и родителями погибших. Видео опубликовано в паблике Mash.
В ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в палаточном лагере. Погибли четыре ребенка. По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправного обогревателя. Огонь перекинулся на другие палатки, большинство из них сгорели.
Местные власти объявили трехдневный траур.
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