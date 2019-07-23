Мальчик, вытаскивавший детей из пожара в палаточном лагере, умер от ожогов

Мальчик, спасавший детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, скончался от ожогов в реанимации. Так, число жертв возгорания достигло четырех. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

Ранее сообщалось о том, что в больнице от травм погибли три девочки. Еще 13 человек, включая семь детей, пострадали.

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе под Хабаровском произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в городе находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей. В связи с трагедией в крае объявлен трехдневный траур 24 июля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, причиной возгорания палаток стал стоявший рядом обогреватель.

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