Игровой фестиваль «Киберион-2019» пройдет в Москве
В столице 27 июля пройдет игровой фестиваль «Киберион-2019». Участники смогут принять участие в турнирах, посмотреть на косплей-дефиле, получить автограф звезд киберспорта.
Гостям также будет представлена выставка игровых автоматов и компьютерных приставок ХХ века. Это отличная возможность для посетителей узнать больше об истории киберспорта.
В рамках фестиваля пройдут открытые турниры по CS:GO, DOTA 2, Hearthstone, PUBG Mobile, Starcraft 2. Призовой фонд составляет 600 тысяч рублей. В режиме онлайн пройдет около 300 матчей.
А тем, кто никогда не слышал о киберспорте, организаторы предложат поучаствовать в состязаниях с использованием танцевального симулятора или увидеть виртуальную реальность, надев специальный шлем.
В завершение феста пройдет представление различных образов из компьютерных игр. Подробная программа размещена на портале mos.ru.
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