Политолог объяснил заявление Китая о полном запрете ядерного оружия
Политолог Владимир Брутер в комментарии ФАН отметил, что власти Китая выступают за запрет ядерного оружия, но условий для этого в настоящее время нет.
Китай выступает за полный запрет какого-либо ядерного оружия. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне. Также власти страны указывают на необходимость уничтожения имеющегося ядерного оружия.
В заявлении также отмечается, что Китай не собирается участвовать в гонке вооружений, сообщает Nation News.
Власти Китая отмечают, что международная безопасность все чаще находится под угрозой из-за новых методов ведения войны.
Китай заявляет позицию относительно ядерного оружия как некую цель, которая не соответствует нынешнему состоянию дел, отмечает Владимир Брутер.
— В Белой книге прописано, что Китай не угрожает ядерным оружием тем странам, у которых его нет. Таким образом Китай заявляет, что угрожают ему, а ядерное оружие — это средство сдерживания. Это является стандартным подходом, — отметил эксперт.
Читайте также: «Будут отстаивать свою правоту»: Эксперт высказался о позиции США по ДРСМД