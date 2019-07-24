Еще одна кассирша вынесла миллионы рублей из банка в Башкирии
В Калининском районе Уфы (Башкирия) кассир банка «Открытие» украла шесть с половиной миллионов рублей и сбежала с места преступления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, о краже заявил представитель финансового учреждения. В ходе расследования ограбления выяснилось, что женщина в течение месяца выносила деньги из банка. Во вторник, 23 июля, она забрала сразу миллион рублей.
В настоящий момент сотрудница банка была задержана. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Аналогичный случай с другой башкирской кассиршей произошел 27 мая. Луиза Хайруллина украла более 20 миллионов рублей из банка, где работала, и исчезла вместе с супругом и двумя детьми восьми и 12 лет. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». 4 июля ее задержали на съемной квартире в Казани. Суд заочно арестовал преступницу. В МВД России отметили, что с ней были члены семьи.
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