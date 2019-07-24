Квентин Тарантино лично представит свой новый фильм в Москве
Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино лично привезет в Россию свой новый фильм «Однажды… в Голливуде».
Его премьера пройдет 7 августа в кинотеатре «Октябрь», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокатчика фильма в России.
Помимо режиссера в столицу приедут продюсеры картины Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман и актер Коста Ронин.
СПРАВКА
Фильм «Однажды… в Голливуде» рассказывает об экс-звезде телевизионных вестернов Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте. История героев разворачивается на фоне заката «золотого века» Голливуда, в 1969 году. События связаны с убийством жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт и организовавшей его сектой Чарльза Менсона.
Главные роли в девятом фильме Тарантино исполнили Леонардо ДиКаприо, Бред Питт и Марго Робби. В актерский состав также входят Аль Пачино, Курт Рассел, Тимоти Олифант, Люк Перри, Дакота Фаннинг и Маргарет Куэлли.
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