Квентин Тарантино заявил, что вскоре может завершить карьеру режиссера

Культовый современный режиссер Квентин Тарантино сообщил журналистам о том, что в скором времени он может закончить свою карьеру. Принятие или же непринятие этого решения будет зависеть от того, как общественность, критики и зрители, примет его следующий фильм «Однажды в Голливуде».

Как сообщил сам Тарантино, картина будет последней в случае, если реакция окажется положительной. Режиссер предполагает, что может уйти прямо сейчас, будучи на пике и не снимать десятый фильм.

По его словам, он прошел путь в кинематографе от и до. Теперь автор «Криминального чтива» хочет заняться чем-то другим.

— Я по-прежнему буду творить. Просто я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог. Может быть, я буду писать книги или пьесы для театра, — цитирует Тарантино издание GQ.

Напомним, что фильм «Однажды в Голливуде» выйдет на большие экраны 8 августа 2019 года. Тарантино собрал для картины по-настоящему звездный актерский состав: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино, Марго Робби и не только.

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