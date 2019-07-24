Певица Натали поделилась советами по воспитанию детей

45-летняя певица Натали (настоящее имя Наталья Рудина) рассказала, как ей удается находить баланс между семьей и работой. Также она объяснила, как ей удается жить в мире с самой собой.

Звезда отечественной эстрады рассказала, что в отпуске может насладиться временем с мужем и детьми. При этом она отметила, что не стремится давать сыновьям чересчур много внимания — воспитывает их самостоятельными.

Это приносит плоды: старший сын Натали, Арсений, отлично сдал экзамены и готовится поступить в вуз, и все это без репетиторов. Артистка призналась: чтобы дети добивались успехов и оставались спокойными, необходимо иногда разрешать им делать глупости.

— На опыте Сени осознала много разных моментов, например что ребенку иногда полезно побыть «диким». Это выход эмоций. Чем серьезнее дело, тем глупее должна быть твоя встряска, — сказала звезда.

Такая тактика, по словам Натали, помогает и ей самой. Любовь и уважение к себе она называет главными факторами, позволяющими избавиться от комплексов. Но и работа артистку не утомляет, а дает возможность быть разной, что сказывается на отношениях с супругом, приводит ее слова издание Starhit.

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