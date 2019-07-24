Госинспекция демонтировала незаконные объекты недвижимости на юго-западе Москвы

Госинспекция по недвижимости демонтировала незаконный автомобильно-технический комплекс и кафе на юго-западе столицы. В ведомстве назвали объект самостроем и отметили, что на землю, на которой он был размещен, была оформлена только краткосрочная аренда. После прекращения срока ее действия арендатор должен был освободить участок, не оставляя на нем никаких сооружений, что не было исполнено.

— Объект имеет признаки самовольной постройки и подлежит демонтажу в связи с тем, что организация фактически продолжала незаконно использовать земельный участок, — сказал начальник Управления контроля за объектами недвижимости по ЮЗАО Евгений Елшин.

Сообщается, что у арендатора были проблемы с оформлением земельно-правовых отношений. Он использовал землю нелегально. Право собственности на комплекс также не было зарегистрировано и не поставлено на учет в Росреестре. Организации приходили штрафы на общую сумму почти в 2 миллиона рублей.

В настоящее время постройку демонтировали. Территорию вокруг в ближайшее время благоустроят.

Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» до конца лета запланировали благоустроить один из дворов Таганского района.

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