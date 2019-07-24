Движение ограничено в трех округах столицы в связи с ремонтом дорог

Движение ограничено на дорогах Дмитровского шоссе, улицы Лобачика и в Пожарском переулке. Также в центре, на северо-востоке и юго-западе столицы проезд на некоторых участках будет временно закрыт в связи с ремонтными работами.

Так, до 30 июля в Северо-Восточном округе нельзя будет проехать по дороге, прилежащей к дому по адресу Новоалексеевская улица, дом 14, строение 1. А начиная с 31 июля до конца лета будет ограничен проезд на 3-й Мытищинской улице возле дома 16, строение 26. Сообщается, что движение будет ограничено только на одной полосе, а остальную часть дороги временно расширят.

В Центральном округе города будут проводиться работы на инженерных сетях до конца июля. По этой причине будет невозможно движение по одной полосе на улице Лобачика от дома 1, строение 1, до дома 7, строение 31, на Малой Красносельской улице, а также на участке Малой Красносельской улицы от дома 7, строение, 2 до дома 7, строение 31.

В Юго-Западном округе столицы до 1 августа будут ремонтировать канализацию на улице Теплый Стан, в связи с чем будет круглосуточно ограничено движение по дороге, пролегающей от дома 1 до дома 7, корпус 1, на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кстати, ремонтные работы в школе №354 имени Дмитрия Карбышева завершат в середине августа 2019 года.

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