Мужчину задержали за хищение икон из Троице-Сергиевой лавры
Подозреваемый в хищении икон из Троице-Сергиевой лавры задержан сотрудниками полиции, сообщается на официальном портале Главного управления МВД России по Московской области.
— В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило заявление от 42-летнего местного жителя о краже двух икон из лавки паломника, расположенной на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД в результате оперативно-профилактических мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 50-летний житель Хотьково, — рассказали в пресс-службе ведомства .
Помимо этого выяснилось, что подозреваемый уже был причастен к совершению преступлений подобного характера.
Также установлена причастность гражданина к совершению двух аналогичных преступлений на территории монастыря в центре Сергиева Посада. Известно, что ущерб составляет 82 тысячи рублей.
Как отмечают в пресс-службе, после хищения икон мужчина продал их, а полученные средства потратил. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Кража» Уголовного кодекса РФ.
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