Работница башкирского банка похитила 6,5 миллиона рублей и сбежала
• 13:08 • 24 июля 2019
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Известно, что хищение произошло с 22 по 23 июля
Фото: https://pixabay.com/ru
Кассир банка «Открытие» в Калининском районе Уфы присвоила себе 6,5 миллиона рублей и сбежала, сообщает сайт «Медиакорсети» со сылкой на пресс-службу организации.
Известно, что хищение произошло с 22 по 23 июля. Сообщается, что россиянку 39 лет задержали коллеги из службы безопасности в ходе плановой проверки. В связи с произошедшим интересы клиентов банка не пострадали.
В данный момент правоохранительными органами ведется проверка.
Ранее хищение в особо крупном размере также совершила жительница башкирского города Салават. Около 24,5 миллиона рублей кассир вынесла из банка и сбежала. Позже МВД сообщило о том, что гражданка задержана.
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