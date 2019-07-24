Фокусники без лицензии: что заставляет нас верить в телепатов и гадалок

«Вечерка» вместе с экспертами выясняла: почему похождения сомнительных чудотворцев уже на протяжении многих лет не теряют популярности.

По мнению специалистов, проблема веры людей в различные псевдонаучные феномены и сверхъестественные способности существует не только в России, но и по всему земному шару. В частности, последние исследования, проведенные в Соединенных Штатах, демонстрируют, что даже наиболее образованные слои населения убеждены в существовании таких сомнительных практик, как астрология или хиромантия. Причин тому несколько. Во-первых — слабая подготовка в области научного метода получения и проверки фактов.

— Люди не понимают, как отличить достоверное знание от ложного и поэтому некритично включают в свою картину мира все, что кажется интересным, — объяснила кандидат психологических наук, заведующая Лабораторией научных основ психологического консультирования и психотерапии Наталья Кисельникова.

— Во-вторых, многим людям свойственна детская вера в простые и действенные способы решения проблем, которые не требуют собственных усилий.

Гораздо легче, уверена психолог, сделать важный выбор, если кто-то скажет, как правильно действовать, чем анализировать ситуацию самостоятельно и брать на себя ответственность за последствия. Ряд лженаучных практик предполагает предсказание будущего или выявление скрытого знания: это позволяет человеку справиться с тревогой из-за неопределенности, которую в той или иной мере испытывает каждый.

Естественно, для многих существование магии становится непреложным фактом после «живых» демонстраций, которые устраивают экстрасенсы. Один из самых популярных приемов сегодня — закручивание в спираль столовых ложек пальцами или, в случае с более продвинутыми «магами», даже без прямого прикосновения. Тем не менее подобным уловкам всегда найдется научное объяснение, и не встречалось еще такого фокуса, который не был бы возможен с точки зрения физики.

— В подобных трюках нет никаких секретов, — рассказал физик, научный редактор Политехнического музея Дмитрий Мамонтов.

— Это все чисто технические вещи, которые используют профессиональные фокусники. Например, использование «сплава с памятью», который начинает сгибаться от тепла рук.

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