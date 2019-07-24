Путепровод у ТПУ «Саларьево» планируют достроить до конца года

Строительство путепровода рядом с транспортно-пересадочным узлом «Саларьево» планируется завершить до конца этого года. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу строительства путепровода для транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево» завершить до конца года. Кроме этого, на завершающей стадии строительство еще трех путепроводов тоннельного типа на развязке Киевского шоссе с улицей Родниковой, — сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
По его словам, на путепроводе уже завершилось бетонирование опор, а между 1–4 пролетами выполнено бетонирование плиты проезжей части. Между 4 и 5 опорами армируют плиты проезжей части.
Работы ведутся по проекту строительства дороги, которая соединит улицу Авиаторов с Родниковой, с реконструкцией двухуровневой транспортной развязки на пересечении с Киевским шоссе. Планируется возведение 13,1 километра дорог, включая четыре путепровода, общая протяжность — 2,4 километра, передает агентство «Москва».
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