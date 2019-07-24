Почему продолжают гибнуть дети

В Хабаровском крае — траур.

В детском лагере «Холдоми» случился страшный пожар: сгорели 20 из 26 палаток. Четверо детей погибли, еще 12 в больнице. У многих тяжелейшие ожоги. Главная версия — на обогреватель положили сушиться одежду. А она вспыхнула. Беда в том, что, как выяснилось, сами палатки были из горючих материалов. А расстояние между ними минимальным. Поэтому лагерь выгорел почти полностью. Вместе с детьми…

Почему это случилось? Как выяснилось, сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев проверял лагерь и о смертельно опасных нарушениях знал. Но мер не принял. Дали взятку? Следствие сейчас разбирается. А я вспоминаю страшную прошлогоднюю трагедию — в кемеровской «Зимней вишне». Там была ровно такая же, один в один, ситуация.

Сотрудники МЧС проверили торговый центр и на явные нарушения почему-то закрыли глаза. Результат — пожар и 60 погибших, из которых более 40 — дети. Об этой трагедии уже как-то забыли, а в Кемерове между тем происходят удивительные вещи. Крупнейшие торговые центры города закрывают пачками! Причина — масштабные нарушения правил пожарной безопасности. Оказывается, проблемы-то не только в «Зимней вишне», они везде.

Дети продолжают гибнуть Фото: Агентство городских новостей «Москва»

И везде всплывают эти три буквы — МЧС. Ведомство обязано следить за пожарной безопасностью, а в итоге почему-то гибнут люди. Достаточно вспомнить пожар в «Хромой лошади» в Перми — 156 жизней. Можно, конечно, рассуждать об алчности наших бизнесменов. Они нарушают правила пожарной безопасности, чтобы сэкономить. Но с ними как раз все понятно, эти за выгоду мать родную продадут. Какой с алчных подонков спрос? Пусть их всех посадят. А вопрос у меня к МЧС, которое, по идее, обязано заставлять бизнесменов исправлять грубейшие нарушения. Как оно заставляет, я вижу. Россия хоронит и хоронит детей. Как же так получается?

А очень просто: одни сотрудники, рискуя жизнью, спасают на тех же пожарах людей, а другие рассматривают свою работу как бизнес, который должен приносить доход. «Проверить» кафе — одна такса, детский лагерь — другая, торговый центр — третья. Парадоксальная получается ситуация. Мы, налогоплательщики, содержим Госпожнадзор, а потом почему-то случаются пожары и гибнут люди.

Сейчас во всех силовых ведомствах пытаются навести порядок. Недавно отправили в отставку горе-ментов, подбросивших в Москве наркотики журналисту. Попадают за решетку сотрудники СКР и даже ФСБ, вплоть до, казалось бы, нашей надежды и опоры — бойцов «Альфы». Пора, похоже, серьезно браться и за МЧС. Потому что одни сотрудники — реальные герои, хоть святыми при жизни объявляй, а другие проверяют «Холдоми» и «Зимнюю вишню»…

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