Завершается строительство дороги «Калужское шоссе — деревня Яковлево»

Новая автомобильная дорога, соединяющая Калужское шоссе с деревней Яковлево, готовится к вводу в эксплуатацию. Пятикилометровая трасса обеспечит прямой выезд из деревни на Калужское шоссе и в будущем станет частью магистрали, которая соединит федеральные трассы «Украина» и Варшавское шоссе.

— На сегодняшний день уже почти полностью уложено дорожное полотно проезжей части, оборудованы тротуары. Сейчас строители возводят шумозащитные экраны высотой 4 и 5 метров, устанавливают и подключают светофоры, средства видеонаблюдения. Затем будет выполнено благоустройство территории, — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, новую связку оборудуют современной системой управления дорожным движением и системой наружного освещения, управляемой высокотехнологичным диспетчерским пунктом. Разрешенная скорость движения по новой трассе — 60 километров в час. Пропускная способность магистрали по оценкам проектировщиков составит 1300 автомобилей в час.

— Открыть движение по дороге планируется осенью текущего года. При этом уже началось строительство следующего этапа автодороги, который продлит ее до Варшавского шоссе, — заметил глава ведомства.

Владимир Жидкин уточнил, что всего в рамках развития улично-дорожной сети Троицкого и Новомосковского округов в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 130 километров новых дорог.

Также глава ведомства сообщил о строительстве двух крупных логистических центров в ТиНАО. Первый, по его словам, появится в поселении Краснопахорское, а второй — недалеко от поселка Мамыри в поселении Сосенское.

— Инвесторы, которые планируют заниматься коммерческой деятельностью, все чаще обращают внимание на Новую Москву. Здесь для этого значительно больше реальных возможностей, кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин особое внимание уделяет созданию рабочих мест в новых столичных округах, – подчеркнул Владимир Жидкин.

Кроме того, он рассказал, что в этом году начнется проектирование поликлиники и поста скорой медицинской помощи в поселении Кокошкино.

– Градостроительный план земельного участка, где будет располагаться поликлиника, уже разработан, — сообщил Владимир Жидкин.

Он пояснил, что финансировать проектные и строительно-монтажные работы по поручению мэра Москвы будет бюджет столицы в рамках Адресной инвестиционной программы.

- Всего в период до 2022 года в ТиНАО за счет бюджета Москвы запланировано строительство шести поликлиник, - подчеркнул он.

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