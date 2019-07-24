Ученые заявили, что медленная ходьба может привести к развитию инвалидности
Слишком медленная ходьба может привести к серьезным проблемам со здоровьем. К такому выводу пришли ученые из Американского гериатрического общества.
Специалисты проанализировали информацию о людях, принявших участие в исследовании «Здоровое старение и состав тела» в течение восьми лет. Участникам тогда было от 70 до 79 лет, и им было не сложно пройти четверть мили или подняться на 10 шагов без отдыха. Им давались различные задания, постепенно увеличивая норму шагов. Эксперимент показал, что люди, испытывающие трудности на начальных этапах, в конце не могли преодолеть изначальное расстояние.
В зоне риска оказались женщины, страдающие болью в коленях, депрессией, ожирением и диабетом. Кроме того, из-за медленной ходьбы существует риск развития инвалидности в течение следующих восьми лет, пишет Medicalxpress.
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