Юрий Швыткин назвал взаимовыгодной сделкой поставки С-400 в Турцию
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью «МИР 24» заявил, что соглашение о поставках С-400 выгодно как для России, так и для Турции.
По словам эксперта, Турция входит в блок НАТО, но страны альянса не могут полностью обеспечить защиту страны. При помощи С-400 Турция сможет повысить обороноспособность.
— Если говорить о выгоде для России, то, конечно же, это, прежде всего, достаточно большая финансовая составляющая. Ну и, безусловно, это реклама ЗРК, — пояснил Швыткин.
Эксперт отметил, что комплексы С-400 обладают высокой дальностью поражения и являются надежным средством зашиты. В настоящее время продолжаются разработки комплекса С-500.
Источник: mir24.tv
Читайте также: Госкорпорация «Ростех» разработает план поставок Су-35 для Турции