Шумовые полосы появятся на столичных магистралях

ГБУ «Автомобильные дороги» завершают обустройство шумовых полос на транспортных магистралях Москвы. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— «Шумовая разметка», как называют ее автолюбители, появится на 26 объектах. Из них работы завершаются на Новоданиловской набережной, Ленинском проспекте, Рязанском проспекте, Варшавском шоссе, Каширском шоссе, улице Сущевский Вал, улице Шереметьевская, Алтуфьевском шоссе, — говорится в сообщении.
Шумовая полоса — это пять параллельных прямых шириной 10 сантиметров каждая, которые наносят на всю ширину дорожного полотна. При соприкосновении с элементами подвески она вызывает вибрацию и повышенный шум, привлекая внимание водителей и побуждая к снижению скорости. Высота шумовых полос над уровнем проезжей части достигает 5–10 миллиметров.
— Шумовые полосы выполняются различными методами — поверхностной обработкой покрытия из щебня, фрезерованием дорожного полотна, нанесением полос из пластичных материалов, нарезкой поперечных канавок и другими, — добавили в пресс-службе.
Шумовые полосы используют перед опасными поворотами, мостами, нерегулируемыми пешеходными переходами, участками дорог с ограничением скорости и ограниченной видимостью, а также в местах концентрации аварий.
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