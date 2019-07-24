Эксперт ООН по химбезопасности рассказал, грозит ли России «экологический Чернобыль»
Специалист по химической безопасности окружающей среды Валерий Петросян оценил опасность утечек ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром».
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что предприятие находится в плачевном состоянии, что может привести к экологической катастрофе, сообщает «Известия».
Эксперт Валерий Петросян отметил, что на заводе осуществлялось производство химически опасных продуктов. Если завод окажется в зоне подтопления, а баллоны и другие емкости с химическими веществами унесет вода и они разобьются, это может привести к неблагоприятным последствиям.
— Это, конечно, не Чернобыль, не надо заниматься преувеличением, но это большая, серьезная опасность и для окружающей среды, и для населения, — пояснил он в комментарии ФАН.
В частности, опасность представляют утечки возможно оставшегося на заводе молекулярного хлора, который является отравляющим веществом.
Также опасно распространение метилртути. Попадая в организм человека, вещество вызывает две болезни — Минаматы и Альцгеймера.
Читайте также: Ликвидатор Чернобыльской аварии рассказал, в каких целях лучше использовать зону отчуждения