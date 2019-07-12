Ликвидатор Чернобыльской аварии рассказал, в каких целях лучше использовать зону отчуждения

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля подписал указ об открытии отчужденной зоны Чернобыля для посещения туристами. Решение украинского лидера вызвало споры среди пользователей Сети. «Вечерняя Москва» выяснила у одного из ликвидаторов Чернобыльской аварии 1986 года и председателя Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль» Вячеслава Гришина, насколько опасна может быть для туристов зона отчуждения Чернобыля.

— Безусловно, это серьезно навредит их здоровью. Более того, велика вероятность дальнейшего распространения радиоактивных частиц по земле. Эта катастрофа нанесла сильный удар как по людям, так и по природе, это я вам говорю как участник тех событий, — рассказал ликвидатор.

Вячеслав Гришин заметил, что эту территорию можно было бы использовать в более разумных целях.

— Гораздо лучше было бы разрешить проводить научные поездки в Чернобыльскую зону. Это одно из мест, куда ученым следует направиться для изучения растений, животных, пород. Это было бы намного полезнее, — утверждает Гришин.

Собеседник «Вечерней Москвы» уверен, что эта идея не стоит расходов, которые на нее потрачены. Гришин предложил другие варианты вложения:

— Эти огромные деньги. Я думаю, не один миллион, а то и миллиард евро можно направить не на развитие туризма в Чернобыле, а на улучшение инфраструктуры других городов. Так много загрязненных, экологически проблемных зон, на которые стоит обратить внимание, — заметил Гришин Вячеслав Леонидович.

Читайте также: Ликвидатор чернобыльской аварии: Благодаря бадминтону я выкарабкался с того света