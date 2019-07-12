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Общество

Ликвидатор Чернобыльской аварии рассказал, в каких целях лучше использовать зону отчуждения

Полина Долгая
• 22:10 • 12 июля 2019
Велика вероятность дальнейшего распространения радиоактивных частиц по земле, уверен эксперт
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Велика вероятность дальнейшего распространения радиоактивных частиц по земле, уверен эксперт
Фото: https://pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля подписал указ об открытии отчужденной зоны Чернобыля для посещения туристами. Решение украинского лидера вызвало споры среди пользователей Сети. «Вечерняя Москва» выяснила у одного из ликвидаторов Чернобыльской аварии 1986 года и председателя Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль» Вячеслава Гришина, насколько опасна может быть для туристов зона отчуждения Чернобыля.

— Безусловно, это серьезно навредит их здоровью. Более того, велика вероятность дальнейшего распространения радиоактивных частиц по земле. Эта катастрофа нанесла сильный удар как по людям, так и по природе, это я вам говорю как участник тех событий, — рассказал ликвидатор.

Вячеслав Гришин заметил, что эту территорию можно было бы использовать в более разумных целях.

— Гораздо лучше было бы разрешить проводить научные поездки в Чернобыльскую зону. Это одно из мест, куда ученым следует направиться для изучения растений, животных, пород. Это было бы намного полезнее, — утверждает Гришин. 

Собеседник «Вечерней Москвы» уверен, что эта идея не стоит расходов, которые на нее потрачены. Гришин предложил другие варианты вложения:

— Эти огромные деньги. Я думаю, не один миллион, а то и миллиард евро можно направить не на развитие туризма в Чернобыле, а на улучшение инфраструктуры других городов. Так много загрязненных, экологически проблемных зон, на которые стоит обратить внимание, — заметил Гришин Вячеслав Леонидович.

Читайте также: Ликвидатор чернобыльской аварии: Благодаря бадминтону я выкарабкался с того света

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