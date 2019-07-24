Милонов посоветовал Джонсону подобрать костюм по размеру и сменить прическу
• 16:02 • 24 июля 2019
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Виталий Милонов считает, что британская политика увязает в «пороке балагана»
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=6VWDFd3l7rg)
Депутат Госдумы Виталий Милонов порекомендовал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону подобрать костюм по размеру. Он считает, что это поможет стране соразмерить свои возможности с политическими амбициями.
Виталий Милонов полагает, что британская политика увязает в «пороке балагана».
— Со времен «железной Мэгги» мы наблюдаем идеологическую деградацию английских лидеров, предпочитающих диалогу русофобию и прожектерство, — цитирует депутата РИА Новости.
Он добавил, что Борису Джонсону необходимо изменить прическу и сделать свой внешний облик более привлекательным.
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