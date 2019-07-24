Названа цена туристической аптечки в России
Эксперты аналитической компании DSM Group выяснили, что стоимость аптечки, с которой гражданин России может отправиться в отпуск, составляет почти 1,4 тысячи рублей.
В стандартный набор путешественника специалисты включили лекарства от проблем с пищеварением и аллергии, обезболивающие и противогрибковые препараты, а также средства от укачивания и для лечения солнечных ожогов. Дорожная аптечка по итогам первой половины 2019 года составляет 1,37 тысячи рублей.
Самыми дорогими оказались средства для лечения солнечных ожогов. Они стоят 302,55 рубля за упаковку, передает РИА Новости.
Аналитики отметили, что лекарства должны быть подобраны индивидуально по назначению врача. Перед сбором препаратов необходимо учитывать особенности региона, в который отправляется турист.
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