Транспортное движение ограничат на нескольких улицах Москвы

На нескольких столичных улицах ограничат движение в связи с продлением сроков строительства магистрали. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
В частности, будет перекрыт въезд на дублер Калужского шоссе от дома 8а до дома 10 по Калужскому шоссе до 28 августа. Движение ограничат по одной полосе на участке самого Калужского шоссе у тех же домов вплоть до 13 сентября.
Кроме того, перекроют пять полос МКАД в районе 40-го километра до 25 декабря. На данном участке обустроят временное уширение.
Из-за реконструкции газопровода с 29 июля до 28 августа закрыт въезд для автомобилей на улице Камова от дома 2 до пересечения с Проектируемым проездом № 5049. Здесь также обустроят временные уширения и создадут одностороннее движение.
В связи с проведением спортивно-массового мероприятия 28 июля с 7:00 до 20:00 будет перекрыт боковой проезд Крылатской улицы от дома 2а до дома 5.
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