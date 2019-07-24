Спутник для обнаружения следов высадки астронавтов на Луне представят в Москве
Облик спутника для съемки следов высадки американских космонавтов на Луне покажут в столичном Музее космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— Задача спутника — съемка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки. Спутник должен увидеть места высадки американских астронавтов, советских и китайских автоматических станций, — заявили в пресс-службе.
Кроме того, аппарат должен будет заниматься разведкой места для будущих посадок и осмотром наиболее интересных участков Луны. Презентация спутника состоится в четверг, 25 июля.
Космический аппарат разрабатывался в течение нескольких лет группой российских инженеров, космических специалистов, а также энтузиастами, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Россия планирует отправить на Луну корабль для транспортировки грузов и луноход для добычи полезных ископаемых.
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