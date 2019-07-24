Елена Малышева сделала прививку от слабоумия
• 16:44 • 24 июля 2019
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Елена Малышева отметила, что теперь им с мужем не грозит страшное заболевание
Фото: Официальный инстаграм Елены Малышевой/https://www.instagram.com/malysheva.live/?hl=ru
Елена Малышева рассказала, что вместе с супругом сделала прививку от слабоумия или болезни Альцгеймера, сообщает «Утро.ру».
Малышева рассказала, что во время поездки в Нью-Йорк зашла в аптеку и увидела информацию о вакцине от герпеса Зостера. Данный вирус является причиной возрастного слабоумия. Она решила обратиться к местным врачам, чтобы пройти вакцинацию.
Телеведущая также отметила, что все взрослые члены ее семьи пять лет назад прошли вакцинацию от коклюша, дифтерии, столбняка.
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