Геннадий Малахов раскрыл причину неприязни к Елене Малышевой
Приверженец нетрадиционных методов лечения и бывший ведущий Первого канала Геннадий Малахов признался, что питает неприязнь к телеведущей и врачу Елене Малышевой — а также рассказал, почему.
По словам Малахова, в каком-то интервью Малышева заявила, что таких, как он, нужно сажать — при этом не зная Геннадия Петровича лично. При этом сама телеведущая, указывает Малахов, позволяет демонстрацию в своей передаче неоднозначных сюжетов — в частности, «танец матки».
Целитель подчеркнул, что является приверженцем безлекарственного лечения, тогда как у Малышевой другой подход. Он также упрекнул Елену Васильевну в готовности «делать все ради того, чтобы привлечь внимание», сообщает StarHit.
Напомним, Елена Малышева оказалась в очередной раз в центре внимания после высказывания о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей. Теледоктор назвала таких детей идиотами и кретинами, утверждая, что это исключительно медицинская терминология. При этом вместо комментариев по существу Малышева заявила, что журналисты «стали жертвами обмана».
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