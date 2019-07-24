Вокзалы Москвы представят лучшие работы фотоконкурса «Вода России»
• 16:44 • 24 июля 2019
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Экспозиция представлена на Казанском, Ярославском, Ленинградском, Павелецком и Курском вокзалах
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Работы финалистов всероссийского фотоконкурса «Вода России» появились на шести вокзалах страны. Организаторами было отобрано 30 снимков из присланных 3152.
Фотографии отражают не только уникальную красоту водных объектов России, но и привлекают внимание к проблемам экологии. По замыслу Минприроды, конкурс напоминает о необходимости бережно относиться к окружающей среде.
Экспозиция представлена на Казанском, Ярославском, Ленинградском, Павелецком и Курском вокзалах столицы, а также на петербургском Московском вокзале, сообщает издание "Невские Новости".
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