Ученые нашли в популярном продукте огромное число бактерий
Ученые из Австрии сообщили, какой фрукт содержит огромное количество микробов. Об этом пишет издание Frontiers in Microbiology.
В человеческом организме количество микробов и грибков в 10 раз превышает количество собственных клеток. Это может оказать серьезное влияние на физическое и психическое состояние человека, поскольку мозговая активность связана с микрофлорой.
Исследователь из Грацского технического университета Габриэль Берг и ее коллеги решили выяснить, откуда у людей такая доля микроорганизмов. Оказалось, в одном из наиболее употребляемых человеком продуктов количество микробов превышает 100 миллионов — речь идет о яблоке. Причем большая часть содержится не на кожуре, как полагают многие, а ближе к середине.
Связи между видами яблок или наличием в них пестицидов и объемом патогенных бактерий, как отмечают ученые, нет. Но в мякоти яблок, представленных в магазинах, обнаружены микробы, которые способны негативно влиять на здоровье желудка.
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