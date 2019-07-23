Роспотребнадзор рассказал, сколько овощей и фруктов нужно съедать ежедневно
Роспотребнадзор назвал порцию овощей и фруктов, которую нужно потреблять ежедневно для поддержания здоровья организма.
В ведомстве отмечают, что сегодня люди отдают предпочтение пище, насыщенной углеводами, сахаром и солью, в то время как здоровое питание требует включения в рацион свежих фруктов и овощей — не менее пяти порций или 400 грамм в день.
Также необходимо снижать количество вредных жиров (не более 30 процентов от общего количества калорий) и сахаров (не более 10 процентов) и отказаться от алкоголя и быстрого питания.
Роспотребнадзор отметил, что между расходом и потреблением калорий должен быть соблюден баланс. Рекомендуется ограничить употребление соли и сахара, заменять вредные продукты на полезные (сливочное масло на растительное, жареные блюда на вареные или блюда на пару).
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