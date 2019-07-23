Роспотребнадзор сообщил, как определить качество фруктов и ягод
• 03:47 • 23 июля 2019
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Продукт не должен иметь посторонних запахов, привкусов и признаков порчи — плесени или насекомых
Фото: Максим Аносов, "Вечерняя Москва"
Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, что при покупке фруктов и ягод в магазинах стоит обращать внимание на их внешний вид, целостность упаковки и наличие маркировки.
По словам специалистов, на маркировке обязательно должна быть информация о наименовании пищевой продукции, дате изготовления, ее изготовителе, сроке годности и об условиях хранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В домашних условиях также можно определить качество продукта по внешнему виду. При этом, фрукты и ягоды не должны иметь посторонних запахов, привкусов и признаков порчи — плесени или насекомых.
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