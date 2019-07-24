Минкультуры обсудит, какие Винни Пухи нужны российским зрителям

Министерство культуры РФ анонсировало круглый стол, на котором обсудят героев отечественной анимации, создание нового Винни-Пуха и сценарии будущих мультфильмов. Об этом сообщила РИА Новости глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

— Для многих экспертов не очень понятно, какого же действительно продукта не хватает на рынке. Мы думаем, когда дети пойдут в школу, а все взрослые вернутся из отпусков, мы устроим на студии «Союзмультфильма» огромный круглый стол для обсуждения вопроса.

Спикер отметила, что необходимо понять, в каком продукте нуждается российский зритель. Для этого на мероприятие пригласят художников, психологов, продюсеров, занимающихся созданием мультипликационных фильмов и сериалов. Специалисты определят, каких историй и героев от них ждут дети.

Также был поднят вопрос о возрастной маркировке и объеме информационного контента.

— Нам очень важно понять, насколько у нас достаточное количество образовательных сериалов, поговорить с психологами, каким именно должен быть наш герой, чтобы не ставить категории «0+» или «6+», а изначально обсудить, каких Винни-Пухов нам ждать от российских аниматоров, — подытожила Любимова.

Уточняется, что круглый стол пройдет после начала учебного года, приблизительно в середине сентября.

Читайте также: Минкультуры РФ выступило за отмену возрастной категории «0+»