Исследование: молодежь приобрела почти половину новых квартир в Москве

Квартиры в московских новостройках чаще всего приобретают люди в возрасте от 25 до 35 лет. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Согласно данным аналитиков, в текущем году на молодежь приходится около 38 процентов всех сделок, заключаемых на первичном рынке жилья. Кроме того, каждое десятое приобретение недвижимости совершается покупателями, не достигшими 25-летнего возраста. Только 22 процента сделок регистрируется с людьми в возрасте от 45 лет.

Доля покупателей жилья в столичных новостройках в возрасте от 25 до 35 лет за последние пять лет увеличилась на 16 процентов. Из них 90 процентов являются ипотечными.

— Чаще всего покупателями в этой категории выступают молодые семейные пары, которые не хотят жить с родителями или в съемной квартире, — указано в тексте материалов агентства.

Согласно имеющейся информации, у данной категории граждан нет серьезных накоплений, а их бюджет ограничивается 5–6 миллионами рублей. В связи с этим они рассматривают жилье в ближайшем Подмосковье и Новой Москве, передает «Лента.ру».

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