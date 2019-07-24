Амурского тигра в Московском зоопарке порадуют игрушками и лакомствами
В честь Международного дня тигра, отмечаемого 29 июля, единственного амурского тигра Дизеля в Московском зоопарке порадуют игрушками и лакомствами. Об этом проинформировали в пресс-службе зоопарка.
— К Международному дню тигра мы хотим порадовать его любимыми лакомствами и игрушками. Из еды наш тигр предпочитает говяжье сердце, — указано в сообщении.
На данный момент Дизелю 2,5 года. Его любимой игрушкой является «Черепашка» — большой пластиковый шар в мешке, имитирующий стоящую на земле жертву. Тигр также любит играть с шаром, подвешенным на дереве, передает агентство городских новостей «Москва».
Международный день тигра был учрежден в 2010 году во время Международного форума «Тигриный саммит», проходившего в Санкт-Петербурге. Инициаторами учреждения даты стали представители 13 государств, в которых еще обитают тигры.
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