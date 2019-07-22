Краснокнижные водоплавающие птицы замечены в столицы
Учет выводков водоплавающих птиц проверили на особо охраняемых столичных природных территориях. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
— Больше всего выводков было отмечено у кряквы — 198 выводков, с общим количеством утят — 1 тысяча 18 штук. Из водоплавающих, занесенных в Красную Книгу Москвы, выводков птенцов чомги — шесть, лысухи — шесть, камышницы — четыре, хохлатые чернети — три, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что занесенные в Красную книгу столицы чомги вернулись в этом году на гнездование в лесопарк «Кусково» на Большой Дворцовый пруд. Другая редкая краснокнижная птица лысуха поселилась на Долгих прудах в районе Северный, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке могут поселиться коалы.
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