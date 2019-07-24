Сергей Собянин утвердил проект планировки нового квартала Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории под строительство жилого квартала в районе Очаково-Матвеевское общей площадью 29,07 гектара. Соответствующее распоряжение в среду, 24 июля, появилось на официальном сайте мэра Москвы.
— Проектом планировки территории предусматривается строительство следующих объектов суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 265,85 тысячи квадратных метров, — указывается в документе.
Здесь построят многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и дошкольной образовательной организацией на 100 мест, общеобразовательную школу на 750 мест, а также дошкольное учреждение на 225 мест.
Проект предусматривает реконструкцию здания автотехцентра с размещением предприятия быстрого питания и благоустройство территории, в рамках которого появятся открытая парковка на 400 машино-мест и спортивные площадки, а территорию общего пользования озеленят.
Для развития транспортной инфраструктуры территории будет построен Проектируемый проезд № 1523, установлены светофорные объекты и остановки наземного общественного транспорта на Озерной улице.
Строительство жилого квартала проведут на территории площадью 29,07 гектара. Сейчас там находятся гаражные кооперативы, автозаправочная станция и автосервис.
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