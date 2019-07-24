Павел Глоба рассказал, кто встретит свою любовь этим летом
Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет в делах сердечных этим летом.
Период будет особенно удачным для Овнов. Не стоит флиртовать со всеми знакомыми, подобное поведение может только оттолкнуть вторую половину. Во второй половине августа представителей этого знака зодиака ожидают неожиданные, но приятные встречи. Встретить нового человека можно будет во время поездок, походов в кафе и кино с друзьями, а также во время длительных путешествий.
Бурным и страстным лето будет и у Дев, следует уделить особое внимание своему внешнему виду. Астролог советует посетить стилиста или парикмахера, а также привести себя в форму. Если у Дев уже есть возлюбленный или возлюбленная, то не стоит давить на свою половинку. Ваши отношения итак могут перейти на совершенно иной уровень.
Долгожданная встреча с любовью ждет Весов. Найти гармонию в спорных вопросах людям этого знака зодиака поможет врожденное умение, передает «Российский диалог».
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