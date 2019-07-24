Движение трамваев в сторону метро «Авиамоторная» восстановлено после ДТП
• 18:28 • 24 июля 2019
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Движение было восстановлено после задержки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Движение трамваев № 32, 43 и 46, следующих в сторону станции метро «Авиамоторная», восстановлено после дорожно-транспортного происшествия. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
— Легковой автомобиль, электробус и трамвай столкнулись на пересечении проспекта Буденного и Семеновского проезда. Госпитализация никому не потребовалась. Задержка в движении трамваев была, сейчас движение восстановлено, — указано в сообщении ведомства.
Напомним, что ранее в связи с произошедшим ДТП трамваи временно двигались в объезд — через проспект Буденного и шоссе Энтузиастов.
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