Бюро расследований Украины отказалось перенести допрос Порошенко
Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба в своем Telegram-канале выразил недоумение в связи с просьбой Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше.
По его словам, экс-президент Украины явился в ГБР и хотел ответить на все вопросы 24 июля в связи с долгосрочным отпуском. Ведомство «с пониманием» относится к загруженности экс-президента.
— Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос, — цитирует директора ГБР ТАСС.
Напомним, что Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны. Его обвинили в узурпации судебной власти, государственной измене из-за инцидента в Керченском проливе, легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов и в незаконном захвате телеканала «Прямой».
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